Афины , , 16:09 — REGNUM Церемония зажжения Олимпийского огня для «Олимпиады-2020» пройдёт без зрителей в Греции из-за эпидемии коронавируса. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Греции.

Олимпийская церемония прикосновения к пламени состоится 12 марта, на неё приглашены 100 человек, аккредитованных Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Игр в Токио. Для журналистов мероприятие будет закрыто. Такое решение принято в связи с обострением ситуации из-за вспышки коронавируса.

Национальный олимпийский комитет Греции призвал мэров городов, через которые будет проходить путь олимпийского огня, выполнять все рекомендации и указания указаниям минздрава и Национальной организации общественного здравоохранения Греции.

До этого предполагалось, что без зрителей пройдёт только репетиция Церемонии, а меры предосторожности включат только отмену приёмов для VIP-гостей, и сокращение числа аккредитаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, церемония прибытия олимпийского огня в Японию пройдёт без детей.

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