Рига, , 16:01 — REGNUM Главное управление по расследованию экономических преступлений (ENAP) Государственной полиции Латвии сообщило об аресте активов на 437 067 евро связанных с расследованием дел лиц указанных в списке Магнитского, пишет портал diena.lv.

В ходе расследования правоохранительные органы Латвии идентифицировали банковские счета, недвижимость и другие активы, которые были приобретены в интересах граждан России из так называемого списка Сергея Магнитского. В число арестованных полицией активов попали два объекта недвижимости в Латвии, которые было оплачены со счетов открытых на Кипре. Также был арестован счёт, который использовался для сделки по продаже яхты вдовой депутата Государственной Думы России. Подробные персональные данные участников сделки полиция не сообщила.