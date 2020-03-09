Берн, , 15:50 — REGNUM До 312 возросло общее количество подтверждённых случаев заражения уханьским вирусом в Швейцарии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Федерального управления общественного здравоохранения (ФУОЗ).

За последние сутки коронавирус выявлен у 31 человека. По поводу ещё 62 случаев, в которых первый тест подтвердил наличие коронавируса, проводится повторное тестирование.

Заболевшие зарегистрированы в 20 кантонах и полукантонах страны из 26, включая Женеву, Берн и Цюрих. Два случая заболевания закончились летальным исходом.

В стране запрещены массовые мероприятия с участием более тысячи человек. Для участия в мероприятиях по противодействию распространению вируса власти Швейцарии привлекли армию.

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