Абу-Даби, , 15:50 — REGNUM Коронавирус был обнаружен у гражданина РФ в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 9 марта сообщает агентство WAM со ссылкой на Министерство здравоохранения ОАЭ.

За сутки в ОАЭ зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом, среди заболевших один гражданин России.

Кроме того, по данным ведомства, коронавирус был выявлен у девяти иностранцев, трое из которых являются гражданами Италии, и у четырёх граждан ОАЭ. Общее количество заболевших коронавирусом в ОАЭ составляет 59 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух гражданах России, у которых был выявлен коронавирус в ОАЭ. Оба заболевших являются участниками команды велогонщиков, прибывших на соревнования в Абу-Даби.

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