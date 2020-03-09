Вильнюс, , 15:23 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 9 марта, во время пресс-конференции о ситуации с распространением коронавируса, признал невозможность эвакуации граждан Литвы из Италии из зон, в которых введён карантин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как много таких граждан Литвы может находиться в зонах карантина министр не сказал.

«Если у людей нет возможности вернуться, то будем думать, как безопасно доставить их домой. Думаем, согласовываем, чтобы все наши граждане, которые в отъездах, получили через телекоммуникационные службы информационные сообщения, как себя вести, какие риски, что делать», — сказал министр.

По его словам, выбраться из зон, которые закрыты на карантин, нет возможности, однако необходимо вести работу для возвращения граждан Литвы из итальянских регионов, в которых нет массовых вспышек коронавируса.

Напомним, в Литве в настоящий момент диагностирован один случай заражения коронавирусом.