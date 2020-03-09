Пекин, , 15:23 — REGNUM В целях минимизации рисков связанных с распространением нового коронавируса, посольство Молдавии в КНР приостановило работу до конца текущего месяца, сообщается 8 марта в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Данное решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в КНР. Прием граждан в посольстве с 9 по 31 марта 2020 года будет прекращен.

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Вместе с тем, в посольстве отметили, что будут оказывать такие услуги, как оформление путевых листов, выдачу справок о судимости и легализацию документов в срочном порядке. Выдача документов будет происходить дистанционно, посредством почты, курьеров и электронной почтой.

В посольстве оставили номер телефона по которому граждане республики могут обращаться в экстренных ситуациях.

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ИА REGNUM ннапоминает, в Молдавии был зафиксирован один случай заболевания новым коронавирусом. Заболевшей оказалась 48-летняя гражданка республики, вернувшаяся из Италии. Кроме того, согласно последней информации министерства здравоохранения республики, еще у двоих человек подозревают заражение коронавирусом.

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