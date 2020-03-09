Вильнюс, , 15:14 — REGNUM Жители Литвы, посещавшие места, где зарегистрированы вспышки коронавируса, игнорируют правила самоизоляции, заявил сегодня, 9 марта, на пресс-конференции о распространении коронавируса, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в настоящий момент власти консультируются с правоохранительными органами о введении ответственности за нарушение режима карантина.

«Не все жители Литвы склонны вести себя ответственно. Люди идут на спектакли, а потом встречаясь у гардероба рассказывают, что вернулись из Италии, взяли больничный и теперь две недели могут отдохнуть, сходить в театр», — рассказывал министр.

По его словам, за нарушение режима самоизоляции необходимо ввести административную ответственность со штрафами и арестами.

Напомним, в Литве в настоящий момент диагностирован один случай заражения коронавирусом.