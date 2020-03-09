Вильнюс, , 14:34 — REGNUM Крупнейшее предприятие по производству алкоголя в Литве Vilniaus degtinė начало промышленное производство средств дезинфекции, первые партии которого уже отправились для продажи в литовские торговые сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 марта.

В настоящий момент средство для дезинфекции разливается в тару объёмом в четыре литра, но к середине недели на предприятии надеются начать производство с литровой ёмкостью.

На предприятии утверждают, что готовы на 100% закрыть все потребности Литвы в такой жидкости, формулу состава предприятие получило на прошлой неделе и сразу началось производство.

Лицензии для такого производства попросили и другие производители, литовские власти считают, что предложение на рынке в итоге значительно превысит спрос.

В настоящий момент в Литве в продаже нет средств дезинфекции и одноразовых медицинских масок.