Тегеран, , 15:01 — REGNUM Общее число заболевших коронавирусом достигло 7161 в Иране. Об этом 9 марта сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

За прошедшие сутки в Иране зарегистрировано 595 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Общее число погибших в результате заболевания инфекцией составило 237 человек, всего за сутки скончались 43 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 194 погибших в результате заболевания коронавирусом в Иране.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что для борьбы со смертельным вирусом необходимо глобальное и региональное сотрудничество.

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