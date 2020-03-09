Москва, , 15:02 — REGNUM Музыкальный интернет-сервис Spotify будет запущен на территории России во втором квартале 2020 года, сообщает Forbes со ссылкой на свои источники.

По данным издания, российское подразделение шведской компании разместилось в коворкинге WeWork рядом со станцией метро «Белорусская» в Москве. В команде работает не более 10 человек.

Отмечается, что стоимость месячной подписки составит 169 рублей, как и у конкурирующего сервиса «Яндекс.Музыка». Запуск сервиса планируется на второй квартал текущего года.

Компания Spotify была основана в 2006 году. Одноимённый интернет-сервис позволяет прослушивать онлайн более 50 млн музыкальных записей и аудиокниг.

Первоначально Spotify планировала запустить сервис в России ещё в 2013 году. Позже сроки запуска неоднократно переносились. В СМИ сообщалось, что одной из причин задержек запуска сервиса в России является конфликт Spotify с Warner Music.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года сервис Spotify насчитывал 113 млн платных подписчиков.