Минск, , 14:28 — REGNUM За выходные дни было получено три положительных результата тестов на наличие РНК нового коронавируса у контактных лиц первого уровня. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения Белоруссии Владимира Караника, передает 9 марта Белта.

Глава минздрава пояснил, что тот на момент эти люди находились в стационаре, поэтому распространение вируса от них является минимальным. Проводятся дополнительные исследования и если результаты анализов будут подтверждены, то количество подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 в стране возрастет до девяти.

Он напомнил, что первый зараженный коронавирусом пациент (студент из Ирана) на сегодняшний день вылечен, а его состояние удовлетворительное. А у пациентов из Витебска нет признаков инфекционного процесса.

Караник сообщил, что все положительные результаты тестов на коронавирус подвергаются тройному контролю, то есть проверяются тест-системами трех разных производителей, а часть отрицательных результатов теста по его словам также дополнительно контролируются.

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Как ранее сообщал министр здравоохранения республики, в Белоруссии у шестерых человек подтверждено заражение новым коронавирусом.

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