Исламабад, , 14:27 — REGNUM Вооруженные силы Пакистана ликвидировали двоих боевиков во время спецоперации на северо-западе страны, об этом 9 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Среди вооруженных сил погиб один военнослужащий. Спецоперация проходила в районе Танк, граничащем с Южным Вазиристаном, где по-прежнему продолжается борьба с терроризмом.

Военные также обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. К какой террористической группировке принадлежали ликвидированные бандиты — пока не раскрывается.

Напомним, конфликт в Вазиристане продолжается долгие годы. Правительственные войска сражаются с боевиками «Техрик-е Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).