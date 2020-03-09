Москва, , 14:24 — REGNUM Дальнейшее развитие ситуации с падением цен на нефть будет зависеть от действий стран-экспортёров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

По его оценке, предсказать дальнейшее развитие событий пока нельзя. На данный момент движение стоимости нефти во многом формируется за счёт психологической обстановки на рынке. Однако Хестанов видит два основных сценария развития событий: либо страны-экспортёры все-таки договорятся о сокращении нефтедобычи, либо они начнут демпинговать на рынке энергоресурсов.

«Сейчас идёт самая острая фаза падения. Когда движение в основном задано психологией. Поэтому любые прогнозы устойчивостью отличаться не будут. Надо подождать пока большинство экономических субъектов осознают ситуацию и примут решение. На это потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев. Сейчас ситуация идеально неблагоприятная для прогнозов. Во многом ситуация будет зависеть от того, как на падение цен на нефть отреагируют страны-экспортеры. Либо они сократят добычу, либо начнётся ценовая война как это было в 1985—1986 годах», — сообщил Хестанов.

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