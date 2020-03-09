Эр-Рияд, , 14:04 — REGNUM Крупный штраф введён правительством Саудовской Аравии для граждан, сообщающих ложные данные по прибытии в страну. Об этом 9 марта сообщает государственное телевидением Саудовской Аравии.

В рамках борьбы с распространением коронавируса властями Саудовской Аравии введён штраф для граждан страны, которые попытаются утаить, либо сообщат недостоверную информацию о своих путешествиях по прибытии на родину. Размер штрафа составляет до 500 000 риалов (около 133 тыс. долларов США).

В связи с эпидемией коронавируса правительство страны ввело ограничения на въезд в страну для граждан тех стран, в которых произошли крупные вспышки коронавируса. Граждане Саудовской Аравии обязаны при возвращении на родину пройти карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее число заболевших коронавирусом в Саудовской Аравии составило 15 человек.

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