Москва, , 14:03 — REGNUM Поздравительный ролик в Международный женский день на своих страницах в Instagram опубликовали Станислав Дужников, Павел Деревянко, Алексей Кортнев, Антон Шастун, Евгений Стычкин, Гарик Харламов и другие актёры театра и кино.

https://www.instagram.com/p/B9dmiBxnmHQ/

В поздравительном ролике мужчины разных возрастов рассказали, что нужно делать 8 Марта: «ухаживать за женщинами, носить на руках, делать комплименты, помогать по дому… Стоп-стоп, почему только 8 Марта? Нужно, чтобы этот праздник был каждый день!».

«Я обязательно запишу поздравление моим, не побоюсь этого слова, очаровательным подписчицам. А пока выложу-ка мотиватор, что нам, мужчинам, нужно делать 8 марта, а лучше каждый день», — отметил актёр Сергей Бурунов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта заслуженный артист России Станислав Дужников вместе со Студенческим корпусом спасателей поздравил находящихся на посту сотрудниц МЧС.