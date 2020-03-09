Киев, , 14:05 — REGNUM В Министерстве иностранных дел Украины дали рекомендации гражданам Украины, которые находятся или планируют посетить Испанию. Рекомендации были опубликованы пресс-службой внешнеполитического ведомства Украины в связи с возросшими случаями распространения коронавируса в Испании.

Гражданам порекомендовали придерживаться правил личной гигиены, блюсти рекомендации органов здравоохранения Украины и Испании.

В случае повышения температуры тела, сухом кашле и чувстве нехватки воздуха при дыхании в МИД порекомендовали ограничить передвижение и без отлагательств обратиться в медицинское заведение или позвонить по номеру экстренной медицинской помощи.

В случае же попадания в чрезвычайную ситуацию, при угрозе жизни и здоровью, гражданам порекомендовали немедленно обращаться в посольство государства в Испании.

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Напомним, в феврале Украина эвакуировала своих граждан из Уханя. Когда встал вопрос о размещении эвакуированных на двухнедельный карантин на территории государства, в нескольких областях Украины (преимущественно западная часть страны) прошли акции протестов против размещения эвакуированных граждан. В итоге людей разместили в санатории, который находится в населенном пункте Новые Санжары Полтавской области. Сограждане встречали эвакуированных акцией протеста, увенчавшихся столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов и закидыванием автобуса с эвакуированными камнями.