Доха, , 13:46 — REGNUM Школы и университеты закрывают на карантин власти Катара в связи со вспышкой коронавируса. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба правительства страны.

Образовательные учреждения будут закрыты до дополнительного распоряжения. Власти Катара напомнили гражданам страны о необходимости соблюдать рекомендации медиков для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

На настоящий момент в стране выявлено восемь случаев заболевания COVID-2019. Все заболевшие — люди, побывавшие в Иране, где наблюдается вспышка заболевания.

Кроме того, власти страны, в качестве превентивной меры борьбы с инфекцией, запретило въезд в Катар из 14 стран мира. Временный запрет коснулся граждан Бангладеш, КНР, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Ливана, Непала, Пакистана, Филиппин, Южной Кореи, Шри-Ланки, Сирии и Таиланда. В Катар временно не смогут попасть как туристы из этих стран, так и обладатели вида на жительство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая количество заболевших коронавирусом составило около 25 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: около 25 тысяч человек инфицированы коронавирусом за пределами Китая