Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM Завершился четвертый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — среди участников из Уральского федерального округа, который проходил в Уральском государственном педагогическом университете с 6 по 8 марта 2020 года. Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ.

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратился руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев. Он напомнил, что одна из основных задач конкурса — формирование сообщества педагогов, создание эффективной площадки для общения и полезной базы знаний, которой смогут воспользоваться все участники: «Вне зависимости от того, кто станет победителем, у нас не будет проигравших. Уверен, что те дружеские контакты, ту атмосферу совместного творчества и взаимной поддержки, которую вам удалось создать на конкурсных испытаниях, вы сохраните и продолжите общение и обмен идеями и решениями в будущем».

«Я поздравляю вас с завершением полуфинала, который объединил лучшие педагогические команды округа. Поздравляю всех, кто сегодня успешно прошел это испытание. Я уверен, что драйв, энергия, сила, творческое начало, которое было проявлено каждым из вас, не исчезнет бесследно, а позволит задать тон и придаст импульс для дальнейшего развития вашего педагогического мастерства, — подчеркнул министр образования и молодежной политики Свердловской области, член организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего» Юрий Биктуганов, — Я благодарен руководителям платформы «Россия — страна возможностей» за то, что они инициировали и продолжают конкурс «Учитель будущего» во всей Российской Федерации. В Свердловской области все наши команды мы будем сопровождать. Нам важно, чтобы те школы, команды которых вышли в полуфинал и финал, не остались без внимания. Мы найдем возможность поддержать их через опыт, содействие, наставничество. Уважаемые коллеги, я хочу от правительства Свердловской области и лично от губернатора Евгения Куйвашева, который отслеживает каждый шаг в реализации национальных проектов, поздравить вас и пожелать финалистам успеха».

«Три дня полуфинала учителя из шести регионов Уральского федерального округа и команды студентов знакомились, делились опытом, идеями, проходили испытания и слушали лекции спикеров, — рассказал руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев,-По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали 4 команды от Свердловской области, 3 команды от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, по 2 команды от Челябинской и Тюменской областей и по одной команде от Ямало-Ненецкого автономного округа и Курганской области».

Ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова поздравила конкурсантов с завершением полуфинала в Уральском федеральном округе: «Сегодня действительно замечательный праздничный день во всех отношениях. Я очень благодарна и признательна за ту энергетику, которую конкурс вдохнул в стены университета с 90-летней историей. Я счастлива тому драйву, который мы чувствуем, как организаторы и безусловно вдохновляемся им. Я всегда удивляюсь тому, как мы все шагаем по жизни, растем, развиваемся и мы всегда вместе. Я считаю, что мы всегда будем вместе, вне зависимости от того, в каком регионе мы живем. Такие замечательные конкурсы стирают все географические и временные границы. Спасибо, коллеги!»

На полуфинале в Екатеринбурге собралась 51 команда педагогов из шести регионов Урала: 22 команды от Свердловской области, 12 команд от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 9 команд от Челябинской области, 4 команды от Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 команды от Тюменской области, 1 команда от Курганской области. Также в конкурсе приняли участие 2 студенческие команды Уральского государственного педагогического университета.

Во второй день перед участниками полуфинала выступил профессор московской школы управления Сколково, директор школы перспективных исследований Тюменского государственного университета Андрей Щербенок. Он выступил с презентацией на тему «Выпускники российских школ и современный университет». В качестве примера нового подхода к образованию Андрей Щербенок привел принципиально новое научно-образовательное подразделение ТюмГУ — школу перспективных исследований (School of Advanced Studies). Образовательная программа Школы позволяет студентам комплексно изучать социогуманитарные дисциплины, включая их пересечения с информационными технологиями и биологией в ситуации личной вовлеченности и свободного выбора образовательной траектории. Студенты могут свободно выбрать 1/3 предметов среди десятков уникальных авторских курсов. Это «самый международный» бакалавриат в России, открывающий лучшим студентам доступ к образованию мирового уровня — в школе на постоянной основе работают 25 преподавателей-исследователей из 11 стран. Андрей Валерьевич познакомил слушателей с учебным курсом и уникальными методиками, которые используются в SAS.

«Учителем будущего является человек, который может эффективно работать в школе будущего. То есть в первую очередь нужно подготовить людей к хорошему университету, чтобы они эффективно в нем учились, учить детей так, чтобы они не воспринимали процесс образования, как процесс получения каких-то знаний. Учитель должен научить задавать вопросы и понимать, что на сложные вопросы ответов правильных несколько. Учителя должны так относиться к пространству знаний, не как к каталогу, где есть какие-то вопросы контрольные, а как к пространству, где есть место для индивидуальной мыслительной траектории», — поделился своими мыслями Андрей Щербенок.

Для победителей полуфинала в УФО партнер конкурса издательство «Русское слово» подготовило подарки. Каждый учитель получил сертификат на бесплатное обучение (курсы повышения квалификации 36 часов) по программе, которую он выберет самостоятельно, а также сертификат на получение бесплатной лицензии на использование любого учебника в электронной форме на выбор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 19 ноября при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель — поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участники проходят дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

Финал конкурса «Учитель будущего» пройдет с 16 по 22 апреля 2020 года в Москве. Церемония награждения победителей состоится в рамках второго Форума «Россия — страна возможностей», который пройдет в 75 павильоне ВДНХ в Москве с 19 по 23 апреля и объединит порядка 7000 человек со всех уголков России.

В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».