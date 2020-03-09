Гаага, Нидерланды, , 13:45 — REGNUM Готовность добиваться денежной компенсации от обвиняемых выразили более 80 членов семьи пассажиров, погибших при крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины. Об этом 9 марта заявил судья, возглавляющий судебный процесс по данному делу, который начался в окружном суде Гааги.

Члены семей погибших при авиакатастрофе требуют справедливости по отношению к памяти близких им людей. При этом в суде присутствует защита только одного из трёх обвиняемых, гражданина РФ, полковника Олега Пулатова. Его сторону представляют два голландских адвоката и русский адвокат.

Остальные фигуранты дела в зале суда отсутствуют. По делу о крушении малайзийского Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса МН17, которое произошло в 2014 году на востоке Украины, обвиняемыми проходят трое граждан России: полковник Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, командир разведгруппы генерал-майор Сергей Дубинский и его заместитель полковник Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

В результате крушения пассажирского самолёта погибли 298 человек.

Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отказе Нидерландов от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.

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