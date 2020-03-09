Париж, , 13:24 — REGNUM Международные поездки сотрудников Европейского космического агентства (ЕКА) будут минимизированы из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Space.com.

В ЕКА работает около 2200 сотрудников, часть из которых регулярно проводит рабочие поездки в различные страны. Генеральный директор Европейского космического агентства Ян Вернер отметил, что современный глобализированный мир является «благотворной почвой» для распространения вирусов. Он добавил, что в ЕКА принят ряд мер для пресечения дальнейшего распространения коронавируса, включая ограничение рабочих поездок.

Издание отмечает, что в ближайшую неделю представители ЕКА и Роскосмоса проведут встречу, на которой примут окончательное решение о дате запуска миссии «ЭкзоМарс-2020». Старт совместной миссии запланирован на лето, однако если его придётся перенести, то следующее окно откроется только через 26 месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал приказ об ограничении выезда за рубеж сотрудников госкорпорации ввиду вспышки коронавируса.

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