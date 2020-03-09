Бишкек, , 13:31 — REGNUM 9 марта гражданин республики, который ранее находился на круизном лайнере Diamond Princess, прибыл в Бишкек, сообщили 9 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Киргизии.

После прилета его поместили в обсервацию. Состояние прибывшего удовлетворительное, у него взят биоматериал для проведения анализа на коронавирус.

В министерстве также напомнили, что 2 марта 2020 года минздравом республики был утвержден алгоритм действий, согласно которому всех, прибывших из неблагополучных по коронавирусу регионов, будут помещать в обсервацию на 14 дней.

В министерстве напомнили, что прибывший в Бишкек гражданин республики 15 февраля в Токио был госпитализирован в военный госпиталь, где пробыл под наблюдением врачей до 29 февраля. У мужчины неоднократно брали анализы для исследования на коронавирус, результаты которых были отрицательными. 29 февраля его выписали из госпиталя.

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ИА REGNUM напоминает, один из граждан Киргизии, который также находился на борту лайнера Diamond Princess был заражен коронавирусом.

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