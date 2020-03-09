Абуджа, , 13:26 — REGNUM Второй случай заболевания коронавирусом COVID-2019 выявлен в Нигерии. Об этом 9 марта сообщил минздрав африканской страны.

Федеральное министерство здравоохранения подтвердило второй случай заражения коронавирусом (COVID-19). Подробности о личности пациента, заболевшего коронавирусом, не сообщаются.

Нигерия стала третьим государством на африканском континенте, после Алжира и Египта, в котором был выявлен коронавирус. Первый случай заболевания был зафиксирован 28 февраля в штате Лагос.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заболевшие коронавирусом выявлены в более, чем 100 странах мира. Количество заболевших превысило 100 тыс. человек.

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