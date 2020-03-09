Ташкент, , 13:27 — REGNUM В Ташкент из Сеула чартерным рейсом авиакомпании Uzbekistan airways доставили 181 пассажира. Все они будут размещены на двухнедельный карантин в одном из санаториев Ташкентской области, сообщает 9 марта РИА Новости со ссылкой на комментарий представителя министерства здравоохранения республики.

Самолет приземлился, по словам представителя министерства здравоохранения Узбекистана, в 2 часа ночи (00:00 мск). Находившиеся на борту авиалайнера пассажиры — граждане республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее при посольстве Узбекистана в Италии был создан оперативный штаб в связи с распространением вируса COVID-19. Аналогичный штаб был создан Узбекистаном при посольствах в Южной Корее и Иране.

Отметим, что из-за распространения нового коронавируса Узбекистан приостановил с 1 марта авиационное сообщение с Южной Кореей.

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