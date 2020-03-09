Бухарест, , 12:42 — REGNUM Правительство Румыния приостановило полеты в Италию из-за угрозы распространения коронавируса. Как передает ИА REGNUM, ограничения коснутся всех аэропортов Румынии и пока введены на срок до 23 марта, но могут быть продлены.

Также всех граждан, прибывших через наземные пункты пересечения границы из Италии, Китая и ряда других стран, где зафиксировано массовое распространение коронавируса, будут помещать на карантин или изолировать дома.

Граждан, которые летят транзитом через Румынию из стран, где отмечены вспышки коронавируса, будут помещать в Румынии на карантин. А за ложные показания о том, из какой страны они едут, граждан будут привлекать к уголовной ответственности.

В Румынии до сих пор зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом нового типа. Большинство из них прибыли из Италии, где находится большое количество румынских мигрантов.

В соседней Молдавии накануне зафиксирован первый случай коронавируса у женщины, также прилетевшей из Италии.