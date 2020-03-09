Кишинёв, , 12:32 — REGNUM Власти Молдавии не могут найти 14 из 136 пассажиров, летевших на одном самолете рейсом Милан — Кишинев с женщиной, у которой обнаружили коронавирус. Как сообщила министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, предположительно они указали неверные данные в эпидемиологических картах, переживает ИА REGNUM.

Среди летевших этим рейсом — 10 граждан Украины и четыре жителя Приднестровской Молдавской Республики. 44 человека, которые находились в непосредственной близости от женщины, находятся дома на карантине.

Глава Агентства общественного здоровья Молдавии Николай Фуртунэ сообщил, что у пассажира, который летел непосредственно рядом с заболевшей женщиной, анализы не выявили коронавирус.

Сама женщина помещена в Республиканскую клиническую больницу и находится в стабильно тяжелом состоянии. Это первый и пока единственный подтвержденный случай коронавируса в Молдавии.

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