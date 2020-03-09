Москва, , 12:20 — REGNUM Рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, попал в реабилитационный центр. 9 марта об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, рэпер заявил, что попал в реабилитационный центр в ходе видеотрансляции на свой странице в Instagram. Позже эти записи были удалены.

Сотрудничавший с Джиганом музыкант DJ MEG в ходе трансляции в Instagram подтвердил, что рэпер находится «не в лучшем состоянии» и попал в «непростую ситуацию».