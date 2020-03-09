Сеул, , 12:20 — REGNUM До 7478 человек возросло количество заболевших коронавирусом в Южной Корее. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

За сутки количество новых выявленных случаев коронавируса составило 96. Согласно поступившим данным, количество летальных исходов составило 51, излечилось от заболевания 166 человек.

Президент Южной Кореи объявил, что вспышка коронавируса в стране пошла на спад.

Напомним, что Южная Корея находится на втором месте по количеству заболевших коронавирусом в мире после Китая. Ряд стран ограничил либо временно прервал авиасообщение из-за вспышки заболевания в Южной Корее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 50 умерших в Южной Корее от заболевания, вызванного коронавирусом.

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