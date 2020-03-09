Москва, , 11:54 — REGNUM Изменить своё отношение к мигрантам призвал граждан России глава патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов 9 марта в эфире радио «Радонеж».

Представитель русской православной церкви (РПЦ) рассказал, как к нему приходил покаяться мужчина, признавшийся в своей нелюбви к приезжим. По словам Смирнова, он указал мужчине, что мигранты — это будущее страны.

протоиерей Дмитрий Смирнов «Ты, говорю, может, еще и доживешь (я-то, наверное, уже нет), когда они нас будут нанимать на работу — чистить листья и снег», — добавил протоиерей.

Далее представитель РПЦ пояснил, что при тех темпах рождаемости, которые сейчас наблюдаются в России, такое будущее для страны может оказаться вполне реальным и к мысли об этом надо привыкать уже сейчас и любить будущих возможных хозяев страны. Смирнов привёл в пример страны Европы, где, по его мнению, граждане уже начали привыкать к мигрантам.

Смирнов отметил, что, отказываясь повышать рождаемость, российские граждане сами создают комфортные условия для тех, кто сейчас в стране находится в статусе мигрантов. Поэтому надо быть готовыми к такому будущему, когда другие народы придут в Россию и станут тут жить.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении Смирнова, что образование для девочек является бессмысленным и избыточным, так как будущая женщина и мать должна уметь прежде всего обходиться с детьми. А девочки с 14 лет должны уже, по мнению Смирнова, уметь зарабатывать и помогать семье.

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