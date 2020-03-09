Мадрид, , 11:34 — REGNUM Пищевой рацион президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Педро Санчеса сравнили специалисты Европейского мединститута ожирения. Об этом 9 марта сообщает испанское издание El Confidencial.

Специалисты отметили, что Путин находится в завидной физической форме для своего возраста. Это обусловлено тем, что он активно занимается спортом, любит лыжные прогулки, плавание и хоккей. Рацион президента диетологи назвали очень сбалансированным и правильным. Российский лидер практически не употребляет алкоголь, но если нужно произнести тост, выбирает пиво или вино.

Премьер-министр Испании, по мнению экспертов-диетологов, для своих 48 лет находится в очень хорошей физической форме. Он придерживается средиземноморской диеты, которая широко распространена в Испании, плотно завтракает и пьёт много воды. Из алкоголя Педро Санчес предпочитает красные и игристые вина и трижды в неделю занимается спортом.

А вот глава США Дональд Трамп, по мнению специалистов, злоупотребляет фаст-фудом и калорийной пищей, благодаря чему у него в его 73 года наблюдаются проблемы с холестерином и лёгкая форма ожирения. Трамп не пьёт алкоголь, но обожает кока-колу с кофеином, которой может выпить до 12 банок в день, и шоколадные коктейли, ведя при этом малоподвижный образ жизни. При таком питании и образе жизни, напоминают диетологи, серьёзно возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний и гиперхолестеринемии.

Канцлер Германии Ангела Меркель отдаёт предпочтение немецкой кухне, любит традиционные немецкие сосиски с картофельным пюре, но на ужин чаще всего выбирает овощи, а из алкогольных напитков — пиво. При этом, по мнению специалистов, Меркель недостаёт физической активности. Фрау канцлер любит пешеходный туризм и кататься на лыжах, но постоянных тренировок у неё нет.

Также издание сравнило уровень ожирения у населению людей тех стран, которые представляют политики. Наиболее высокий уровень ожирения у проживающих в США — 37,3%, в Испании уровень ожирения населения составляет 27,1%, а в Испании и в России это уровень идентичен и составляет 25,7%, но при этом в Германии малоподвижный образ жизни характерен для 23,4% населения, а России таких людей 11,1%.

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