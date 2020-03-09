Москва, , 11:30 — REGNUM Температура воздуха в летние месяцы в европейской части России будет на один-два градуса выше средних многолетних значений, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 9 марта «Российской газете».

Синоптик рассказал, что средняя летняя температура на территории Восточно-Европейской равнины составляет от +20 до +25 ℃. Летом 2020 года температурный коридор сместится на один-два градус выше и составит от +21 до +26 ℃ или от +22 до +27 ℃.

Тишковец отметил, что эти данные получены с помощью новой технологии долгосрочных прогнозов и напомнил, что речь идёт именно о средней температуре.

«Не будет всё время плюс 27. И ливни, и грозы, и град никто не отменял», — подытожил синоптик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта 2020 года стало самым тёплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений.

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