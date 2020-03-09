Киев, , 11:18 — REGNUM О вере в восстановление справедливости и ответственности виновных в смерти 298 человек, которые погибли в результате крушения малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter.

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Зеленский отметил, что украинские специалисты вместе партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов провели «высококлассную» работу по сбору доказательств по делу о крушении Boeing «Malaysia Airlines», которое произошло в июле 2014 года в небе над Донбассом. Он также напомнил, что судебный процесс начнется в Гааге сегодня, 9 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрение дела о крушении пассажирского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, началось сегодня, 9 марта, в Гааге. Судебный процесс открытым и вестись на двух языках — английском и голландском. Расследование и суд проводится в Нидерландах ввиду того, что большинство погибших в авиакатастрофе — голландцы.

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