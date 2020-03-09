Атырау, Казахстан, , 11:06 — REGNUM В казахстанском городе Атырау воспитатели и санитары заведения для детей с психоневрологическими отклонениями, избивавшие своих воспитанников, избежали наказания в связи с истекшим сроком давности преступления, сообщает 9 марта издание ATPress.kz.

О имевшем место насилии над воспитанниками специализированного учреждения, коим является КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг №3», стало известно более года назад (это происходило в январе-феврале 2019 года). Прокуратурой были проверены камеры видеонаблюдения в заведении и выяснилось, что по отношению к детям не только было зафиксировано рукоприкладство, но их еще и заставляли работать. В избиении воспитанников интерната подозревались пять сотрудников учебного заведения — воспитатели и санитары.

Тогда сотрудников интерната отстранили от работы, а также возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением». Акимат Атырауской области создал комиссию, которая начала служебное расследование.

Сотрудники полиции начали досудебное расследование 13 марта 2019 года. По результатам проведенной 27 марта 2019 года судебно-медицинской экспертизы стало известно, что у двух детей были зафиксированы телесные повреждения легкой степени, еще у шестерых несовершеннолетних не было зафиксировано телесных повреждений.

Вместе с тем, как сообщили в издании, в департаменте полиции Атырауской области средству массовой информации ответили, что 20 февраля 2020 года уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности, так как «уголовный проступок» имел место в период с 13 января по 18 февраля 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине в центре реабилитации, который находится в Одесской области, избивали воспитанников.