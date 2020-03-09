Нью-Дели, 9 марта 2020, 11:05 — REGNUM Коронавирус нового типа диагностировали врачи у ребёнка трёх лет в Индии. Об этом 9 марта сообщает телеканал NDTV.
Заразившийся коронавирусом ребёнок вместе с семьёй недавно вернулся в страну из Италии. Повышенную температуру у него выявили тепловые сканеры в аэропорту.
Прибывшая на родину семья была отправлена на карантин, а позднее результаты анализов на коронавирус подтвердили наличие заболевания у ребёнка трёх лет.
Вместе с этим случаем в Индии на сегодняшний день выявлен 41 заболевший коронавирусом. При этом трое заболевших уже выздоровели и отправлены на карантин.
Ранее ИА REGNUM сообщало о 31 заболевшем коронавирусом в Индии.
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