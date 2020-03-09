Тяньцзинь, Китай, , 11:05 — REGNUM Национальный суперкомпьютерный центр в Тяньцзине запустил международную англоязычную версию системы анализа компьютерной томографии для борьбы с пневмонией, вызываемой новым коронавирусом. Об этом сообщает ChinaDaily.

Система для суперкомпьютера в Тяньцзине была разработана на основе технологий искусственного интеллекта при участии Медицинского университета Тяньцзиня и ряда медицинских учреждений. С февраля эта система используется в Китае для анализа компьютерных томографических изображений при обследовании больных пневмонией, которая развивается у большинства заразившихся коронавирусом COVID-2019.

Запуск англоязычной версии системы упростит её использование международным медицинским и научно-исследовательским организациям. Использование этой системы было одобрено группой экспертов из нескольких десятков научно-исследовательских институтов во всём мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале китайские инженеры представили тепловизорные устройства, которые могут использоваться для выявления людей с повышенной температурой тела в общественных местах.

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