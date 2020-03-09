Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Главный исполнительный директор компании Apple Тим Кук рекомендовал сотрудникам компании в офисах по всему миру работать удалённо, если это позволяет организация рабочего процесса. Об этом сообщает Bloomberg.

Руководство Apple пошло на эти меры из-за продолжающейся вспышки коронавируса, которую Тим Кук назвал «беспрецедентным событием». Особый режим работы продлится с 9 по 13 марта.

Глава Apple рекомендовал быть особенно осторожными сотрудникам офисов, расположенных в «районах с наибольшей плотностью инфекций». В этот список попали офисы Apple в США, Южной Корее, Японии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании. Руководство Apple пообещало также принять необходимые меры защиты в отношении сотрудников, остающихся на рабочих местах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта в компании Microsoft подтвердили два случая заражения коронавирусом COVID-19 сотрудников, работающих в офисе в области залива Сан-Франциско. После этого технологические компании начали переводить на удалённый режим работы сотрудников офисов в Кремниевой долине.

Читайте ранее в этом сюжете: Компании в Кремниевой долине переводят сотрудников на удалённую работу