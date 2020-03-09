Житомир, Украина, , 08:36 — REGNUM В городскую больницу №1 города Житомира госпитализировали женщину с подозрением на заражение вирусом COVID-19, сообщает 8 марта УНИАН со ссылкой на информацию, предоставленную в ходе телефонной беседы с представителями Житомирской областной государственной администрации.

В областной государственной администрации сообщили, что жительница города Овруч Житомирской области в январе вернулась из Италии.

Заметив у себя признаки заболевания гриппом, в частности повышенную температуру тела, женщина обратилась к медицинским работникам. Врачи отвезли ее в городскую больницу №1, где женщине провели анализы.

«Чтобы снять подозрение инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины сейчас изучают», — сообщили в ОГА.

По сообщению представителя ОГА, состояние женщины стабильное, температура тела у нее не повышена.

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ИА REGNUM напоминает, 3 марта сообщалось о первом зафиксированном случае заболевания коронавирусом. Заболевание коронавирусом зафиксировано у жителя города Черновцы, который недавно вернулся из Италии.

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