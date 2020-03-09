Шанхай, Китай, , 07:43 — REGNUM Ряд объектов в развлекательном парке Диснейленд в китайском Шанхае вновь открыли для посетителей после полного закрытия парка из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает Reuters.

При этом главные объекты парка развлечений остаются закрытыми. Пока для посетителей открыли магазины, кафе и зоны отдыха. Они будут работать ограниченное время и принимать лишь ограниченное число посетителей. Также у гостей парка будут проверять температуру тела, а также требовать ношения медицинских масок.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в китайском Шанхае был закрыт Диснейленд из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. На тот момент не сообщалось, когда парк будет вновь открыт для посетителей.

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