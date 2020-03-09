Токио, , 07:25 — REGNUM Общее число зараженных коронавирусом нового типа в Японии достигло 483 человек, исключая заболевших на лайнере Diamond Princess, передает телеканал NHK.

Отмечается, что за прошедшие сутки было выявлено три новых случая заболевания COVID-19. В настоящее время большинство заражённых приходится на префектуру Хоккайдо — там заражен коронавирусом уже 101 человек. Общее число умерших от заболевания по всей Японии составило 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за 7 марта в Японии было выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что около 60 заболевших находятся в тяжелом состоянии.

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