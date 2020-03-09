Алеппо, Сирия, , 06:28 — REGNUM Главная городская больница сирийского Алеппо вновь начала свою работу, заявил заведующий хирургическим отделением медучреждения Манаф Шарбаджи журналистам.

«Мы, наконец, вышли на необходимый уровень. Но нам все-равно еще не хватает специалистов», — заявил он.

По словам Шарбаджи, сейчас в больнице функционирует 21 отделение, оснащенное современным оборудованием. Он отметил, что благодаря новому оборудованию, врачи теперь могут быстрее выполнять свою работу.

Как сообщало ИА Регнум, за 8 марта боевики в Сирии восемь раз нарушали режим прекращения огня. В частности, обстрелам со стороны террористов подверглись три населенных пункта в провинции Алеппо, три — в Латакии, и еще один в Идлибе.

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