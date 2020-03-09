Сан-Хосе, , 05:49 — REGNUM До девяти человек выросло число зараженных коронавирусом нового типа в Коста-Рике, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местного минздрава.

Из девяти заболевших трое являются гражданами США. Одна из них — женщина, которая проживает на территории Коста-Рики, двое других — супружеская пара, приехавшая в отпуск. Также в стране 34 человека находятся под подозрением на заражение инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заболевания COVID-19 на территории Коста-Рики был зафиксирован 6 марта. С тех пор число заболевших выросло до девяти человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Коста-Рике выявлено пять случаев заболевания коронавирусом