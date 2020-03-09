Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Сенатор из Республиканской партии США Тед Круз решил уйти на карантин из-за возможного заражения коронавирусом нового типа на конференции CPAC. Об этом говорится в официальном заявлении политика.

«Мне сообщили, что десять дней назад на CPAC я коротко общался с человеком с симптомами, анализы на COVID-19 которого оказались положительными», — заявил сенатор.

Круз добавил, что симптомов болезни у него нет, его самочувствие в порядке. Однако он все же принял решений уйти на карантин из-за вероятной угрозы заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 8 марта в США было зафиксировано 512 случаев заражения коронавирусом нового типа. На территории 33 штатов и округа Колумбия зарегистрировано 442 случая заболевания COVID-19.

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