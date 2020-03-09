Сеул, , 04:50 — REGNUM Новых 248 случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Южной Корее за прошедшие сутки. Таким образом общее число заболевших в стране достигло 7382 человек, сообщает агентство «Рёнхап».

Также число погибших в результате болезней, вызванных COVID-19, достигло 51 человека. По-прежнему большая часть случаев заражения — около 60% — приходится на город Тэгу, где инфекцию разнесли местные сектанты. Из новых 248 случаев на Тэгу приходится 190. Также 10 зараженных коронавирусом выявлено в Сеуле.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта Соединенные Штаты ограничили поездки американских военнослужащих в Италию и Южную Корею из-за вспышки заболевания коронавирусом. Отмечалось, что ограничения будут действовать до мая 2020 года.

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