Лондон, 9 марта 2020, 03:13 — REGNUM Мужчина 60 лет, заразившийся новой коронавирусной пневмонией, умер в Великобритании, став третьим погибшим от опасного заболевания в Великобритании, сообщает NHS England.
Как стало известно, у погибшего были значительные проблемы со здоровьем помимо вызванных вирусом недомоганий. Сообщается, что мужчина недавно вернулся из Италии и находился в специализированном инфекционном отделении больницы.
Медики начали работать по списку ближайших контактов погибшего.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в стране было выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-2019. Общее число больных достигло 273.
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