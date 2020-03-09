Лондон, , 03:13 — REGNUM Мужчина 60 лет, заразившийся новой коронавирусной пневмонией, умер в Великобритании, став третьим погибшим от опасного заболевания в Великобритании, сообщает NHS England.

Как стало известно, у погибшего были значительные проблемы со здоровьем помимо вызванных вирусом недомоганий. Сообщается, что мужчина недавно вернулся из Италии и находился в специализированном инфекционном отделении больницы.

Медики начали работать по списку ближайших контактов погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в стране было выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-2019. Общее число больных достигло 273.

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