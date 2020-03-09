Вашингтон, , 01:20 — REGNUM К ролевой игре Mount & Blade: Warband вышла новая масштабная модификация (мод) под названием BannerPage. Об этом 8 марта сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает, что она в свою очередь осована на другом популярном моде к Mount & Blade: Warband — Native. BannerPage в основном в некоторых моментах «значительно улучшает» графику игры. Мод также вносит большие изменения в системы мореплавания, торговли и сражения.

Кроме того, его создатели поработали над интерфейсом, добавив окна с отчётами, которые сообщают геймерам различную информацию, которая важна как тем игрокам, которые в основном сражаются, как и тем, которые сосредоточены на зарабатывании в игре денег.

Mount & Blade: Warband — ролевая игра, которую выпустила турецкая студия TaleWorlds в марте 2010 года в качестве дополнения к оригинальной Mount & Blade (релиз состоялся в сентябре 2008 года). В России игра вышла под названием «Mount & Blade. Эпоха Турниров».

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