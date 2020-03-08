Женева, Швейцария, , 23:51 — REGNUM Количество заболевших коронавирусной инфекцией за границами КНР увеличилось до 24 727 человек. Об этом 8 марта в своём отчете сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за прошедшие сутки выявлено 3 610 новых случаев коронавируса, 71 человек скончались.

Всего зарегистрировано 484 случая летальных исходов в следствие болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. COVID-2019 зафиксирован в 101 странах, в том числе за минувшие сутки впервые вирус был выявлен в 8 странах.

Напомним, в мире, включая Китай, по состоянию на 8 марта число носителей уханьского коронавируса составляет 105 586 человек.

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