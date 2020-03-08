Пекин, 8 марта 2020, 23:46 — REGNUM В Китае после инфицирования коронавирусом вылечился 100-летний житель провинции Хубэй. Об этом 8 марта сообщает «Синьхуа».
По данным издания, мужчина стал самым старым пациентом, излечившимся от коронавируса.
Он был госпитализирован 24 февраля, в ходе лечение использовалась традиционная китайская медицина, процедура переливания плазмы и стандартная противовирусная терапия.
Как сообщало ИА REGNUM, китайские учёные изучают возможность использования стволовых клеток при лечении коронавируса COVID-19 и уже достигли излечения четырех тяжелобольных людей.
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