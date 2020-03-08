Вашингтон, 8 марта 2020, 23:41 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в американском штате Орегон в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщила губернатор штата Кейт Браун.
«Я объявила чрезвычайное положение… мы сможем быстро и полностью развернуть персонал и ресурсы, необходимые для борьбы с коронавирусом в штате Орегон», — говорится в сообщении губернатора Браун, обнародованного на странице в соцсети Twitter.
Отметим, что режим ЧС будет действовать в штате в течение 60 дней, но может быть продлен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США от заболевания COVID-19 скончались 17 человек.
Читайте также: В штате Нью-Йорк число заразившихся коронавирусом превысило 100 человек