Москва, , 23:10 — REGNUM Значительно увеличить размер пенсии гражданам России могут предоставляемые государством ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) определенным категориям населения. Об этом 8 марта сообщила руководитель отдела по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области Марина Густова в беседе с «Вечерней Москвой».

Она отметила, что согласно российскому законодательству к таким социальным категориям относятся ветераны, инвалиды, включая детей-инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.

«Действует также набор социальных услуг для федеральных льготников, денежное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, надбавки за работу на Севере и на вредном производстве», — уточнила Густова.

Кроме этого, она прокомментировала информацию о том, что журналисты в Омской области нашли женщину, размер пенсии которой якобы составляет 52 533 рубля.

«Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна. Каждый гражданин в нашей стране имеет свой персональный пенсионный счет, который учитывает много обстоятельств», — сказала представитель ПФР.

Напомним, ранее глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей. Дроздов отметил, что с 2019 по 2022 год, по прогнозам Минэкономразвития, российские пенсии в реальном выражении вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно.

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