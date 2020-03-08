Сантьяго, , 22:43 — REGNUM Девятый случай заболевания коронавирусом выявлен в Чили. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба минздрава страны.

По данным министерства, новым заболевшим COVID-19 в стране стал пациент 39 лет, проживающий в регионе Сауле. Он является родственником одного из заразившихся ранее коронавирусом.

Врачи положительно оценивают состояние мужчины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти случаях заболевания коронавирусом, выявленных в Чили.

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