Рига, , 22:09 — REGNUM В Латвии зарегистрирован третий случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 8 марта сообщил латвийский центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Заболевание выявлено у члена семьи женщины, у которой ранее был диагностирован коронавирус. Оба недавно посещали Италию и вернулись на родину авиарейсом из административного центра Ломбардии — Малана.

Отмечается, что членам экипажа и 24 пассажирам (гражданам Латвии) этого рейса предписано находиться на карантине в домашних условиях под наблюдением врача.

Напомним, 2 марта был выявлен первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Латвии. Пациентом оказалась гражданка Латвии, вернувшаяся два дня назад из Италии. Женщину доставили в Инфекционный центр для лечения и изоляции.

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